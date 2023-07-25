Закон о повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет был принят в окончательном III чтении Госдумой. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе» и сохраняют нижнюю границу на уровне 18 лет. Как отмечается в документе, призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста.

Напомним, ранее предусматривалось поэтапное повышение призыва на военную службу с 21 до 30 лет. Однако при рассмотрении поправок ко второму чтению было решено сохранить нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет.

По словам Картаполова, такое решение было принято в связи с тем, что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Однако такая идея вызвала критику со стороны некоторых членов Совета Федерации, которые считают необходимым закрепить верхнюю и нижнюю границу для призывников.