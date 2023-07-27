В России объяснили значимость перехвата инициативы на купянском направлении

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» России (ВС РФ) на купянском и краснолиманском направлении означает перехват инициативы.

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По его словам, российские военные начинают теснить противника, хотя это не является глобальным наступлением, и подобной задачи не ставится.

Эксперт также допустил продвижение на Харьковском направлении после оттеснения противника с его позиций.

«В идеале, если мы начнем наступление, то как минимум сможем отбросить украинцев от нашей границы в Белгородской и Брянской областях», — пояснил Шурыгин значимость перехвата инициативы.

Он добавил, что российские войска серьезно сдвигают противника и улучшают свою конфигурацию.