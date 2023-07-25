Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат
Госдума приняла во втором чтении поправку об увеличении до 30 тыс. рублей штрафа для граждан за неявку по повестке в военкомат.
Норма содержится в законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета.
В настоящее время в статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету) предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.