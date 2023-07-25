Эксперт объяснил, для чего нужны мины вокруг Запорожской АЭС

Обнаруженные инспекторами МАГАТЭ на Запорожской АЭС противопехотные мины не представляют опасности для объектов станции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Напомним, что ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру ЗАЭС находятся противопехотные мины направленного действия. По его словам, они не опасны для АЭС, но не соответствуют нормам ядерной безопасности организации, а также создают дополнительное психологическое давление на персонал станции.

Коротченко подчеркнул, что такие мины предназначены для поражения живой силы противника. Установка по внешнему периметру призвана обезопасить станцию от проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Так как мины направленного действия, то в случае их срабатывания поражение будет наноситься в направлении противника, опасности для объектов ЗАЭС она не представляет», — подчеркнул эксперт.