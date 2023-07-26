Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 двумя авиаударами поразил механизированную бригаду ВСУ на Купянском направления. Об этом в среду, 26 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

© Минобороны РФ

—В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка, — рассказал он.

Помимо этого, на Купянском направлении российская армия ударила танками и гаубицами по позициям подразделений 32-й отдельной мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка, передает РИА Новости.

13 июля на Купянском направлении российские военные взяли под огневой контроль часть трассы, усложняя логистику для передачи боеприпасов и отхода ВСУ. Ситуация для украинцев усугубляется погодными условиями.