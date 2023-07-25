Генерал назвал драматическим провалом попытки "контрнаступления" Украины

"Для украинцев это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации", - сказал он в видеоинтервью, поступившем в ТАСС.