В России отреагировали на планы Украины продолжать атаки на Крымский мост

«Я не очень понимаю, как снижается обороноспособность России, если будет нанесение удара по Крымскому мосту, который не используется в военных целях для транспортировки военных грузов. Это абсолютно нейтральный объект, который используется для перевозки людей, которые едут на отдых в Крым, как правило. Я думаю, это блеф Резникова», — сказал он.