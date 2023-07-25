Госдума приняла закон об упрощенном порядке госзакупок для Минобороны

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволяет Минобороны и подведомственным ему учреждениям закупать товары, работы, услуги у единственных поставщиков на основе любых гражданско-правовых сделок, предусмотренных Гражданским кодексом (ГК). Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Сейчас нормы закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешают заказчикам, имеющим возможность осуществлять закупки у единственного поставщика, заключать контракт в любой форме, предусмотренной ГК. Принятый закон распространяет действие этой нормы на закупки Минобороны у единственных поставщиков "в целях проведения специальной военной операции и выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства".

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"В ходе ведения хозяйственной деятельности у заказчиков появляется необходимость осуществлять срочные "малые закупки" (на основе иных гражданско-правовых сделок) как в безналичном порядке, так и за наличные денежные средства на основании представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установленном порядке и надлежаще оформленных счетов и первичных учетных документов, без необходимости проведения зачастую длительной процедуры заключения государственного контракта и только после включения соответствующей закупки в план-график", - указывают авторы документа.