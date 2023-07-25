Губернаторам могут разрешить создавать вооруженные отряды

У глав российских регионов может появиться право создавать вооруженные отряды для охраны порядка и помощи силовикам в период военного положения. Соответствующая поправка внесена в законопроект о повышении призывного возраста, размещена на сайте нижней палаты парламента и одобрена комитетом Госдумы по обороне.

Согласно поправке, такие отряды будут существовать в виде специализированных государственных унитарных предприятий (ГУП), а в число их задач войдут охрана порядка и борьба с диверсантами. Таким предприятиям будут предоставляться во временно пользование боевое стрелковое оружие и боеприпасы. Вооружат им тех сотрудников, у которых есть право на ношения оружия.

Средства на обеспечение подобных формирований предлагается выделять из федерального бюджета. Кроме того, субъекты сами смогут дополнительно их финансировать. Во втором и третьем чтении законопроект планируется рассмотреть 25 июля.