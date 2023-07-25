Выезжать из России гражданам, которые подлежат призыву на военную службу и получили повестку, будет нельзя со дня ее размещения в специальном реестре, передает ТАСС.

Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который изначально разрешал россиянам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Корректировки вносят в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно текущим нормам, россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещен выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.

Теперь выезд таких граждан за границу будет запрещен с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.