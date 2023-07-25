Подлежащим призыву будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре
Выезжать из России гражданам, которые подлежат призыву на военную службу и получили повестку, будет нельзя со дня ее размещения в специальном реестре, передает ТАСС.
Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, который изначально разрешал россиянам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
Корректировки вносят в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Согласно текущим нормам, россиянам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещен выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону.
Теперь выезд таких граждан за границу будет запрещен с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре.
Ранее закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, был подписан президентом РФ. Это касается солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков или мичманов. Для тех из них, кто относится к первому разряду, предельный возраст повысили с 35 до 40 лет, ко второму — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.