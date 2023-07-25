Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два катера Вооруженных мил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать его у Севастополя. Такие подробности привели в Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что украинские катера были уничтожены на дистанции 1000 и 800 метров. В результате происшествия никто из членов экипажа российского корабля не пострадал, отметили в Минобороны.

Корабль «Сергей Котов» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, заверили в ведомстве.

25 июля в Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города пояснили, что на конечных остановках площадь Захарова и площадь Нахимова организуют подвижной состав для движения пассажиров морского транспорта по компенсационному маршруту.