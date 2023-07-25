Российские силы улучшили позиции на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), продвижение продолжается. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление - наиболее существенные изменения, если брать в сравнении. Наши подразделения, отражая атаки противника, практически на постоянной основе улучшают позиции, закрепляются на новых позициях", - сказал Пушилин.

По его словам, пока продвижение составляет до нескольких сотен метров. Как подчеркнул врио главы региона, в условиях плотного огневого сопротивления это хороший результат.