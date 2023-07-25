Пушилин назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР сложной

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) сложная, но контролируемая. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Ситуация остается сложной, но контролируемой на всей линии боевого соприкосновения", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что на многих участках идет позиционное противостояние, существенных изменений на линии соприкосновения не происходит.