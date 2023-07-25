Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российский корабль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» в юго-западной части Черного моря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

Оба катера уничтожены огнем корабля из штатного вооружения на дистанции в 1000 и 800 метров. Пострадавших в инциденте нет. «Сергей Котов» продолжает выполнять поставленные задачи.

Напомним, что утром 17 июля Киев атаковал Крымский мост надводными беспилотниками. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.