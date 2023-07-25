Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российский корабль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота " Сергей Котов " двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ .

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения" корабля. "Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - заключили в военном ведомстве.