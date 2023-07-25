Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать российский корабль

МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать двумя безэкипажными катерами корабль "Сергей Котов"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью во вторник попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" двумя быстроходными безэкипажными катерами. Корабль отразил атаку и уничтожил оба катера, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "оба дистанционно управляемых катера были уничтожены из штатного вооружения" корабля. "Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - заключили в военном ведомстве.