ЦТАК: солдаты КНДР выразили боевой привет делегации во главе с Сергеем Шойгу

В аэропорту столицы КНДР Пхеньяне прошла торжественная церемония встречи российской военной делегации во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). ЦТАК назвала атмосферу, царившую в аэропорту, "теплой".

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В заявлении агентства говорится, что "миссия дружбы армии и народа России будет вносить значимый вклад в укрепление и развитие стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений, прочно завязанных на едином пути антиимпериализма и самостоятельности, на новом и более высоком уровне в соответствии с велением времени".

Северокорейские военнослужащие, сообщает ЦТАК, выражают "боевой привет и полную поддержку армии и народу России", которые защищают суверенные права интересы развития государства и борются против "произвола и своеволия империалистов". Затем российская военная делегация, говорится в материале, при "горячем приветствии" военнослужащих КНДР направилась на место ночлега.