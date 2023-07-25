Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил украинский БТР на Запорожском направлении

Отмечается, что БТР противника был обнаружен на Запорожском направлении специальной операции. Удар был нанесен управляемой ракетой.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что российский военный в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил больше десятка украинских националистов. В бою отличился рядовой Артем Березин.