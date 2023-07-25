AP: США передадут Украине нанодроны

По информации, опубликованной Associated Press, новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $400 млн будет включать в себя небольшие разведывательные беспилотники Black Hornet, а также бронемашины Stryker и авиационные ракеты Hydra-70. Об этом пишет РБК.

Black Hornet - это нанодроны, которые используются для сбора разведданных и могут летать почти бесшумно. Они могут управляться шепотом и помещаются в кармане или на ладони. Их длина составляет всего 10 см. Однако их стоимость довольно высока - до $60 тыс., что является их основным недостатком.

Ранее Украина уже получала 300 комплектов нанодронов от Норвегии. В июле было заказано еще 1 тыс. комплектов.

Помимо Black Hornet, ВСУ получат оборудование для разминирования, неуправляемые авиаракеты Hydra-70, патроны для стрелкового оружия, боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетной системы NASAMS, Stinger и Javelin.