ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в районе острова Антоновский

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ [вооруженных формирований Украины]. [Уничтожены] САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом в районе населенного пункта Заречное (потери: четыре боевика ВФУ уничтожено); 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское (потери: четыре боевика ВФУ уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.