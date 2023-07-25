Призывной возраст в России увеличат с 1 января 2024 года — он составит от 18 до 30 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, переходного периода с поэтапным повышением верхней границы не будет.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ поддержал профильный комитет Госдумы по обороне. Согласно документу, с 1 января следующего года призыву на срочную службу будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что верхний предел увеличат на три года, а нижний предел оставят прежним. Изначально документ предполагал увеличить его на два года. Как подчеркивал депутат, это позволит гражданам России приступить к службе в 18 лет — многие хотят пойти в армию именно в этом возрасте.