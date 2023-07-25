Срочникам захотели разрешить заключать контракт при мобилизации

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие срочникам заключать контракты при мобилизации и военном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащие срочной службы смогут подписывать контракт с Минобороны на срок от года.

Одновременно с этим комитет ГД одобрил поправки, согласно которым границы призывного возраста в стране будут повышены единовременно, без переходного периода.