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Срочникам захотели разрешить заключать контракт при мобилизации

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие срочникам заключать контракты при мобилизации и военном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

Срочникам захотели разрешить заключать контракт при мобилизации
© РИА Новости

Военнослужащие срочной службы смогут подписывать контракт с Минобороны на срок от года.

Одновременно с этим комитет ГД одобрил поправки, согласно которым границы призывного возраста в стране будут повышены единовременно, без переходного периода.

В России изменят призывной возраст

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

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