В России изменят призывной возраст

Призывной возраст в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода.

21 июля Комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, по которой призыв в армию по срочной службе будет проходить с 18 до 30 лет, вместо 18-27 лет.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что отказ от идеи повысить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет до 21 года связан с большим количеством обращений россиян.