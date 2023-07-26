Си Цзиньпин призвал усилить управление военным делом

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин подчеркнул необходимость всестороннего усиления управления военным делом, сообщает инфорслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

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Си Цзиньпин сделал такое заявление, выступая во время 7-й коллективной учебы с участием членов Политбюро ЦК КПК, на которой он председательствовал. Седьмая коллективная учеба состоялась в преддверии Дня создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который отмечается 1 августа.

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Си Цзиньпин призвал продвигать высококачественное развитие вооруженных сил благодаря высокоуровневому управлению. Он подчеркнул, что всестороннее усиление управления военным делом - это глубокое изменение в концепции и форме управления армией со стороны КПК, стратегическое требование ускорения темпов модернизации национальной обороны и вооруженных сил, важный аспект продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления.

Си Цзиньпин призвал создать современную систему управления военным делом для того, чтобы предоставить надежную гарантию для осуществления приуроченных к столетию НОАК целей.

Необходимо понимать важность всестороннего усиления управления военным делом на фоне того, что строительство НОАК вступило в ключевой период для реализации целей, приуроченных к столетию со дня ее основания, отметил Си Цзиньпин.

Отметив, что всестороннее усиление управления военным делом касается всех аспектов оборонного и армейского строительства, Си Цзиньпин призвал к усилиям, направленным на усиление проектирования на высшем уровне и стратегического планирования в управлении военным делом, а также на улучшение общей координации.

Он также сказал, что следует усилить управление военными расходами, надзора за ними и интенсивного продвижения инноваций в стратегическом управлении.