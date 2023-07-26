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Участника СВО объявили дезертиром из-за одной ошибки

Участника специальной военной операции (СВО) из Горноуральского городского округа объявили дезертиром из-за одной бюрократической ошибки со стороны начальства. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы (ГД) от Свердловской области Максим Иванов.

Участника СВО объявили дезертиром из-за одной ошибки
© РИА Новости

Российский солдат в мае приехал в отпуск домой на две недели. Тогда же у него родилась дочь. После отпуска мужчину вместе с сослуживцами перевели в другую часть, но военному об этом никто не сказал, отметил Иванов.

«Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте. Однако вскоре узнал, что объявлен "сочей" — самовольно оставившим часть. А это уголовная статья, невыплата денежного довольствия и пятно на репутации», — написал парламентарий.

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