Участника СВО объявили дезертиром из-за одной ошибки

Участника специальной военной операции (СВО) из Горноуральского городского округа объявили дезертиром из-за одной бюрократической ошибки со стороны начальства. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы (ГД) от Свердловской области Максим Иванов.

Российский солдат в мае приехал в отпуск домой на две недели. Тогда же у него родилась дочь. После отпуска мужчину вместе с сослуживцами перевели в другую часть, но военному об этом никто не сказал, отметил Иванов.