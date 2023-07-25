В Киеве анонсировали новые удары по Крыму

Войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью CNN. По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы окончательно вывести переправу из строя.

Все эти цели являются официальными целями, потому что это уменьшит их (России. — NEWS.ru) способность бороться против нас и поможет спасти жизни украинцев,- сказал Резников.

Он также добавил, что ВСУ могут усилить атаки на российские военные корабли в Черном море, если они будут угрожать Украине. Кроме того, Резников посетовал на то, что у ВСУ нет истребителей F-16, а обучение украинских пилотов управлению этими самолетами начнется только в августе. По его мнению, при наличии истребителей ВСУ могли бы добиться большего успеха в контрнаступлении.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что попытка атаковать Крымский мост явилась очередным примером того, что властям Украины чужды любые моральные принципы. Он добавил, что по факту теракта возбуждено уголовное дело. Следствие пытается установить лиц из числа спецслужб и вооруженных формирований Украины, которые причастны к организации и исполнению данного преступления.