Спецоперация на Украине 25 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 июля 2023 года.

Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ

Американское внешнеполитическое ведомство отказалось комментировать высказывания президента РФ Владимира Путина, который заявил, что контрнаступление украинских войска было провалено, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера.

По его словам, Киев получил от западных стран все необходимое для проведения таких военных операций.

При этом дипломат не стал давать оценки ходу контрнаступления.

Минобороны Украины признало отставание контрнаступления ВСУ от графика

Контрнаступление войск Украины осуществляется медленнее, чем предполагалось во время планирования, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Алексея Резникова.

По его словам, это связано с тем, что существует нехватка боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Как отметил министр, беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным.

Глава военного ведомства указал, что боевые действия — это «не компьютерная игра».

Военная хроника сообщила о ракетном ударе по резервам ВСУ в Запорожье

Военные России нанесли ракетный удар по резервам украинской армии в Запорожье, сообщает RT.

Эксперты не исключают, что в районе Орехова поражены склады, в которых хранятся боеприпасы. Также несколько взрывов произошли рядом с заброшенным аэродромом Широкое в Запорожье.