Стало известно о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
Новая военная помощь со стороны Соединенных Штатов Киеву на $400 млн предусматривает передачу 32 бронетранспортеров Stryker, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Агентство ссылается на свои источники, по словам которых, американские власти также направит Украине снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Также бывшая советская республика получит от Вашингтона около 28 млн патронов. О выделении новой помощи власти США могут объявить 25 июля.
Ранее американское Министерство обороны заявило, что Украина получит новый пакет помощи на $1,3 млрд. В него помимо прочего войдут беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, ракеты TOW, 115 авто для буксировки и транспортировки оборудования, средства контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.