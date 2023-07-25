Стало известно о новом пакете военной помощи Украине со стороны США

Новая военная помощь со стороны Соединенных Штатов Киеву на $400 млн предусматривает передачу 32 бронетранспортеров Stryker, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Агентство ссылается на свои источники, по словам которых, американские власти также направит Украине снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Также бывшая советская республика получит от Вашингтона около 28 млн патронов. О выделении новой помощи власти США могут объявить 25 июля.