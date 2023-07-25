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Стало известно о новом пакете военной помощи Украине со стороны США

Новая военная помощь со стороны Соединенных Штатов Киеву на $400 млн предусматривает передачу 32 бронетранспортеров Stryker, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Стало известно о новом пакете военной помощи Украине со стороны США
© ТАСС

Агентство ссылается на свои источники, по словам которых, американские власти также направит Украине снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Также бывшая советская республика получит от Вашингтона около 28 млн патронов. О выделении новой помощи власти США могут объявить 25 июля.

Ранее американское Министерство обороны заявило, что Украина получит новый пакет помощи на $1,3 млрд. В него помимо прочего войдут беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, ракеты TOW, 115 авто для буксировки и транспортировки оборудования, средства контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

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