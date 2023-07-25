Стало известно об уничтожении на Украине словенского танка M-55S

«М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский беспилотник. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая танк», — описывает издание случай в районе Кременной — Сватово.

В свою очередь Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что снаряды наводились на танк камерой с лазерным дальномером и попали точно в цель. В результате у танка сдетонировал боекомплект, разорвав машину на части.