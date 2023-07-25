Армия Казахстана в августе начнет войсковую эксплуатацию беспилотника Anka

Летные испытания турецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Anka проходят в Жамбылской области Казахстана, а с августа он поступит в опытную войсковую эксплуатацию. Об этом сообщило издание Минобороны республики Sarbaz.

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"Тестовые полеты - один из этапов приемки. Задача заключается в проверке исправности комплекса, оборудования и всех вспомогательных систем. Опытная войсковая эксплуатация комплекса планируется в августе 2023 года и продлится до середины марта 2024 года", - приводит издание слова начальника Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА Вооруженных сил Казахстана Шохана Мусабекова.

В испытаниях участвуют летный и инженерно-технический состав одной из частей республики, а также представители компании Turkish Aerospace Industries, уточнило издание. По его данным, до начала летных тестов техника прошла промежуточную инспекцию и техническую приемку, а специалисты завершили подготовку в Турции.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщали, что 10 мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между компаниями Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документу, в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов Anka. Республика стала первой зарубежной страной, где будет налажено производство этих беспилотников.