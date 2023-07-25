Госдума обсудит повышение призывного возраста

Депутаты Госдумы России на пленарном заседании рассмотрят проекты законов о повышении возраста призыва на срочную службу до 30 лет, об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета и об увеличении лимита денежных переводов без комиссии.

Документ о повышении призывного возраста пройдет второе чтение. Проект был внесен на рассмотрение в марте. В первом чтении он был принят в июне. Изначально инициатива предполагала поэтапное повышение нижней границы призывного возраста срочной службы с 18 лет до 21 года. Верхнюю границу предлагалось установить на уровне 30 лет вместо 27.

В ходе работы над законопроектом комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой нижняя граница призывного возраста сохраняется на уровне 18 лет, а верхняя составит 30 лет. В случае принятия законопроекта во втором чтении парламентарии могут сразу рассмотреть его и в третьем чтении.

Также второе чтение пройдет проект закона об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, которым, в том числе, предусмотрено увеличение штрафа для россиян за неявку по повестке военкомата до 30 тыс. рублей. Сейчас предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

Также депутаты рассмотрят во втором чтении документ, которым предлагается увеличить лимит банковских переводов самому себе без комиссии до 30 млн рублей вместо 1,4 млн рублей. Речь идет об онлайн-переводах между счетами или вкладами в разных банках. Комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как банки несут затраты в обслуживании.