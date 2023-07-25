Пентагон прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Американские власти предоставляют Киеву вооружение для защиты внутри собственных границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны Соединенных Штатов Патрика Райдера.

Так он отреагировал на атаку беспилотных летательных аппаратов на российскую территорию.

«Я предоставлю говорить на эту тему украинцам», — заявил представитель Пентагона.

Райдер отметил, что позиция США фокусироваться на полном предоставлении Украине оборонной помощи, необходимой для защиты страны внутри ее границ.

Ранее в Белом доме отреагировали на атаку беспилотников на Москву. Как сообщила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер, Вашингтон не поддерживает украинские атаки внутри РФ.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, 24 июля в городе были зафиксированы удары дронов по двум нежилым строениям. Существенных разрушений и пострадавших нет.

По сообщению Министерства обороны РФ, была пресечена атака Киева двумя беспилотниками, которые подавили российские средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего аппараты рухнули. Пришлось перекрыть движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева.