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Министр обороны Украины признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

Запланированное Киевом контрнаступление отстает от намеченного графика. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика
© globallookpress.com

В интервью CNN глава Минобороны признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Однако он уверяет, что "не переживает" на этот счет. Среди причин медленных темпов министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По его словам, представление о том, что любое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочно. Резников добавил, что боевые действия - это "не компьютерная игра".

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Ранее украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post, что несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева.

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