Резников признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

Запланированное Киевом контрнаступление отстает от намеченного графика. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью CNN глава Минобороны признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Однако он уверяет, что "не переживает" на этот счет. Среди причин медленных темпов министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По его словам, представление о том, что любое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочно. Резников добавил, что боевые действия - это "не компьютерная игра".

Ранее украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post, что несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.