В ВС РФ прокомментировали инцидент с дроном США в Сирии

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с истребителями Су-35 и Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в небе над Сирией. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

"В 07:34 26 июля на высоте 6 200 м в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России", - сказал Гуринов.

По его словам, российскими пилотами было вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей.

По данным Гуринова, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и двумя парами истребителей "Тайфун" "коалиции".