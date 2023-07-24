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Госдеп: Украина получила все необходимое для контрнаступления

США направили украинским военным вооружения и бронетехнику в объемах, достаточных для проведения контрнаступления, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления
© globallookpress.com

Миллер подчеркнул, что Киев получил все, что ему требовалось для проведения контрнаступления. Чиновник пояснил, что Соединенные Штаты и ЕС предоставили ВСУ «колоссальные объемы военного оборудования».

Кроме, отметил Миллер, в ближайшие дни США заявят об очередных пакетах военной помощи.

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Напомним, что власти Украины анонсировали наступление в феврале 2023 года, а затем несколько раз переносили дату его начала. Они объясняли это нехваткой вооружений и обращались к западным партнерам с просьбами о поставках самолетов, танков, военных кораблей, комплексов ПВО.

В начале июня ВСУ все же перешли в наступление на ряде направлений. За два неполных месяца они утратили значительную часть полученной от Запада техники, в том числе потеряли основные боевые танки производства США, Германии и Франции.

Западные эксперты отметили, что ставка США на «мужество и находчивость украинцев» не сработала, а бронетехника, на которую также возлагали большие надежды, оказалась неспособной выдерживать удары ПТУР «Корнет» и «Вихрь-1», широко применяемых российскими военными.

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