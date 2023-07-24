США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

США направили украинским военным вооружения и бронетехнику в объемах, достаточных для проведения контрнаступления, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Миллер подчеркнул, что Киев получил все, что ему требовалось для проведения контрнаступления. Чиновник пояснил, что Соединенные Штаты и ЕС предоставили ВСУ «колоссальные объемы военного оборудования».

Кроме, отметил Миллер, в ближайшие дни США заявят об очередных пакетах военной помощи.

Напомним, что власти Украины анонсировали наступление в феврале 2023 года, а затем несколько раз переносили дату его начала. Они объясняли это нехваткой вооружений и обращались к западным партнерам с просьбами о поставках самолетов, танков, военных кораблей, комплексов ПВО.

В начале июня ВСУ все же перешли в наступление на ряде направлений. За два неполных месяца они утратили значительную часть полученной от Запада техники, в том числе потеряли основные боевые танки производства США, Германии и Франции.