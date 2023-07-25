В Минобороны России заявили о нарушении прекращения огня в Карабахе
В Минобороны России заявили, что нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт 25 июля в Москве встречу с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.