Kyodo: Япония выразила протест КНДР после пуска ракет

Японское правительство выразило протест северокорейским властям после запуска двух баллистических ракет. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на источники в кабмине Японии.

© Газета.Ru

Согласно информации агентства, протест выразили по линии японского посольства в Китае.

До этого комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря.

Телеканал NHK также проинформировал, что ракета Северной Кореи упала вне исключительной экономической зоны Японии.