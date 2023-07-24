Командир "Ленинградского полка" полковник Вашунин погиб в зоне СВО

"Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты", - сказано в тексте соболезнований.