Испания направила Украине новую партию танков Leopard

Правительство Испании направило в понедельник Украине новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, "24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными" для Украины. Ожидается, что весь груз может быть передан Киеву в начале августа.