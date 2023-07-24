В США назвали ошибкой передачу ВСУ кассетных боеприпасов

По словам Харриса, отправка американских кассетных боеприпасов ВСУ вызвала споры в международном сообществе, так как многие считают подобное оружие слишком негуманным и устаревшим. Политолог также считает, что решение Байдена об отправке такого оружия на Украину значительно пошатнуло позиции мировых правозащитных организаций, которые выступают за контроль над вооружением и запрет использования «неизбирательного и бесчеловечного оружия, которому нет места на современных полях сражений».