В США назвали ошибкой передачу ВСУ кассетных боеприпасов
Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что решение президента США Джо Байдена об отправке Украине кассетных боеприпасов является ошибкой. Об этом сообщает 19FortyFive.
По словам Харриса, отправка американских кассетных боеприпасов ВСУ вызвала споры в международном сообществе, так как многие считают подобное оружие слишком негуманным и устаревшим. Политолог также считает, что решение Байдена об отправке такого оружия на Украину значительно пошатнуло позиции мировых правозащитных организаций, которые выступают за контроль над вооружением и запрет использования «неизбирательного и бесчеловечного оружия, которому нет места на современных полях сражений».
Однако Харрис подчеркнул, что решение американского президента было полностью законным.
«Бессмысленно утверждать, что Байден ослабил международное право одним лишь актом отправки кассетных боеприпасов в Украину. Это оружие разрешено законом в Соединенных Штатах, востребовано Украиной и активно используется в нынешней войне. Как правительство США может быть виновно в ослаблении международно-правового инструмента, который к нему даже не применяется?», – заявил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом отправит ВСУ кассетные боеприпасы.