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Взрыв боекомплекта украинского танка попал на видео

Видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дроном Российской армии показали журналистам в Министерстве обороны России.

На кадрах видно, как в зону, неприкрытую динамической защитой, украинского танка советского производства Т-64БВ устремляется беспилотник. Следует пробитие и возгорание машины, затем детонирует боекомплект, взрыв отрывает башню танка.

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Ранее появилось видео ракетного удара по инфраструктуре одного из украинских портов на реке Дунай в Одесской области. Как утверждалось, кадры были сняты со стороны Румынии.

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