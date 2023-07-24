Сбитый в зоне СВО дрон-камикадзе Switchblade 600 показали на видео

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с обломками предполагаемого американского барражирующего боеприпаса Switchblade 600. По информации канала, дрон-камикадзе был подавлен российскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы на территории ДНР.

Дрон-камикадзе Switchblade 600 на видео представляет собой боевую часть от ракеты противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. Барражирующий боеприпас запускается из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет, и управляется в полете оператором на расстоянии нескольких десятков километров, отмечает канал.

Тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 разработан американской компаний AeroVironment. Дрон весит 23 кг и имеет общую дальность полета 80 км, способен атаковать цель с максимальной скоростью 185 км/ч. О первых случаях применения БПЛА Switchblade украинской армией сообщалось в СМИ в апреле 2023 года. В феврале власти США включили эти беспилотники в пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.