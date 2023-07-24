Сбитый в зоне СВО дрон-камикадзе Switchblade 600 показали на видео
Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео с обломками предполагаемого американского барражирующего боеприпаса Switchblade 600. По информации канала, дрон-камикадзе был подавлен российскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы на территории ДНР.
Дрон-камикадзе Switchblade 600 на видео представляет собой боевую часть от ракеты противотанкового комплекса FGM-148 Javelin. Барражирующий боеприпас запускается из транспортно-пускового контейнера, похожего на миномет, и управляется в полете оператором на расстоянии нескольких десятков километров, отмечает канал.
Тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 разработан американской компаний AeroVironment. Дрон весит 23 кг и имеет общую дальность полета 80 км, способен атаковать цель с максимальной скоростью 185 км/ч. О первых случаях применения БПЛА Switchblade украинской армией сообщалось в СМИ в апреле 2023 года. В феврале власти США включили эти беспилотники в пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.
Ранее появилось видео с обломками одного из последних дронов Bayraktar на вооружении ВСУ, который был сбит из ПТРК «Игла» на территории Херсонской области. Кадры опубликовал корреспондент Александр Лукьянов, рассказавший, что перехваченный БПЛА нес боеприпасы, часть из которых взорвалась при падении.