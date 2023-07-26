Россия пресекла попытку ВСУ провести разведку боем на запорожском направлении

Группировка войск «Восток» за сутки пресекла попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом Олег Чехов.

«На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, противник понес потери и отступил. Российские артиллеристы также поразили опорный пункт ВСУ в районах Работино и Чаривного.

Кроме того, авиация нанесла огневое поражение по скоплениям живой силы и техники противника в районе Новоданиловки. Также был уничтожен склад боеприпасов и укрытия с военной техникой в Червоном.

25 июля сообщалось, что ВКС России нанесли массированный удар по резервам Вооруженных сил Украины в районе города Орехов в Запорожской области. Уточнялось, что корректируемые бомбы ФАБ-250М62 поразили ангар с техникой и боеприпасами противника между Новоандреевкой и Нестерянкой в семи километрах от Орехова.