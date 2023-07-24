Во Франции осудили использование ВСУ кассетных боеприпасов
Лидеры правых сил во Франции осудили использование украинскими войсками кассетных боеприпасов, которые поставляются США.
Как сообщает РИА Новости, политики подчеркивают, что такой шаг имеет долгосрочные последствия для мирного населения и усугубит ситуацию с кровопролитием.
Так, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что с использованием таких снарядов «варварство на Украине» нарастает.
«Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод — впереди тысячи смертей. Отвратительно», — заявил он.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо также ранее критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он не осудил поставки и использование кассетных боеприпасов. Он подчеркивал, что использование этого вооружения повлечет долгосрочные и ужасающие последствия для мирного населения.
Напомним, что кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5 до 14% таких снарядов могут вовсе не разорваться. В таком случае они превращаются в мины, которые представляют огромную опасность для мирного населения даже после того, как конфликт завершен.
На прошлой неделе Белый дом подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать кассетные боеприпасы с 20 июля. При этом против их поставок выступали даже члены конгресса США.