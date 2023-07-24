Лидеры правых сил во Франции осудили использование украинскими войсками кассетных боеприпасов, которые поставляются США.

Как сообщает РИА Новости, политики подчеркивают, что такой шаг имеет долгосрочные последствия для мирного населения и усугубит ситуацию с кровопролитием.

Так, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что с использованием таких снарядов «варварство на Украине» нарастает.

«Зеленский использует их "достаточно эффективно". Перевод — впереди тысячи смертей. Отвратительно», — заявил он.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо также ранее критиковал президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он не осудил поставки и использование кассетных боеприпасов. Он подчеркивал, что использование этого вооружения повлечет долгосрочные и ужасающие последствия для мирного населения.

Напомним, что кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По оценкам американских военных, от 5 до 14% таких снарядов могут вовсе не разорваться. В таком случае они превращаются в мины, которые представляют огромную опасность для мирного населения даже после того, как конфликт завершен.