Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Змиевке

Российские военные уничтожили склад боеприпасов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Змиевке Херсонской области. Об этом заявили журналистам в ходе брифинга в понедельник, 24 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что за сутки на херсонском направлении было ликвидировано до 45 украинских военнослужащих.

Кроме того, удалось подбить два автомобиля противника и две гаубицы Д-30, отметили в Минобороны.

20 июля в российском оборонном ведомстве отчитались о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении.

Тогда российская армия уничтожила гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника.