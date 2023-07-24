Российские войска отразили шесть атак ВСУ на одном из направлений

Российским войскам удалось отразить шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что речь идет о донецком направлении. Противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Помимо того, армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов: Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая гора и Дылеевка в ДНР.

За сутки противник потерял более 160 бойцов, танк, два автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британскую гаубицу FH-70, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». В ведомстве добавили, что в районе Авдеевки был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны завили, что ВСУ в течение суток предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. По информации военного ведомства, на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, на краснолиманском — 6.