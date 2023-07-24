Побывавший на передовой британский эксперт назвал причину неудач наступления ВСУ

«Сейчас все [на Украине] переключено на пехоту, на операции, которые проводятся в пешем порядке. Каждая атака и продвижение измеряются не километрами, а метрами. Боеприпасы приходится доставлять пешком, раненых нужно вывозить пешком, потому что не хочется подвергать свою технику под удар российской артиллерии или дронов-камикадзе», — сообщил Гади, уточнив, что на пешие операции ВСУ перешли из-за выстроенной Россией обороны.