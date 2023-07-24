Войска РФ взяли под контроль восемь опорных пунктов на кременском направлении в ЛНР

Десантные подразделения российских войск взяли под контроль восемь опорных пунктов на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил в понедельник военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев в эфире телеканала "Соловьев Live".