Стала известна тактика атак ВСУ с использованием коридоров для эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются атаковать под предлогом эвакуации тел сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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По словам Рогова, украинские военные сначала запрашивают коридоры для эвакуации, а затем используют их как повод поближе подобраться к первой линии обороны российской армии и внезапно атаковать.