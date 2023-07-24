Стала известна тактика атак ВСУ с использованием коридоров для эвакуации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются атаковать под предлогом эвакуации тел сослуживцев с поля боя. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам Рогова, украинские военные сначала запрашивают коридоры для эвакуации, а затем используют их как повод поближе подобраться к первой линии обороны российской армии и внезапно атаковать.
Он отмечает, что ВСУ предприняли уже три подобных попытки атак, но все они были безуспешными.
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