ВСУ обстреляли из миномета хутор Старый в Белгородской области

Накануне, 23 июля вооруженные силы Украины обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Белгородской области, было установлено 12 прилетов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.

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Политик уточнил, что в результате инцидента никто из жителей хутора не пострадал.

В то же время, по его словам, по хутору Валковский в Белгородском районе украинские военные выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть. «Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — поделился подробностями Гладков.

Кроме того, под минометный обстрел со стороны ВСУ попали села Борки, Кукуевка и Карабаново в Валуйском городском округе — там зафиксировали 12, восемь и два прилета соответственно. Также никто не пострадал.