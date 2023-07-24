ВСУ обстреляли из миномета хутор Старый в Белгородской области
Накануне, 23 июля вооруженные силы Украины обстреляли из миномета окраину хутора Старый в Белгородской области, было установлено 12 прилетов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях.
Политик уточнил, что в результате инцидента никто из жителей хутора не пострадал.
В то же время, по его словам, по хутору Валковский в Белгородском районе украинские военные выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — шесть. «Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — поделился подробностями Гладков.
Кроме того, под минометный обстрел со стороны ВСУ попали села Борки, Кукуевка и Карабаново в Валуйском городском округе — там зафиксировали 12, восемь и два прилета соответственно. Также никто не пострадал.
Тем временем, как писала «Парламентская газета», в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили, что ведомство начнет расследование по факту обстрела вооруженными силами Украины села Журавлевка в Белгородской области кассетными боеприпасами.
Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что ВСУ 21 июля выпустили по Журавлевке три кассетных боеприпаса из реактивной системы залпового огня и 21 артиллерийский снаряд. Также по селу нанесли удар с помощью дрона-камикадзе и обстреляли его из гранатомета — всего зафиксировано 10 выстрелов. В результате никто не пострадал, разрушений также не выявлено.