Киев будет отчитываться США о применении кассетных боеприпасов

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев будет докладывать Пентагону о последствиях применения кассетных боеприпасов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Он уточнил, что первый такой отчет может быть представлен американскому оборонному ведомству уже сегодня или завтра. Резников также выразил надежду, что эти боеприпасы будут более эффективными, чем обычные.

Президент США Джо Байден ранее сообщил о начале поставок кассетных боеприпасов киевскому режиму, а Пентагон подтвердил, что они уже прибыли на Украину. Также ВСУ уже получили аналогичные снаряды, поставленные другими западными партнерами.